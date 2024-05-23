О том, какие ставки сбора предусматривает проект закона под номером 11264 для уклоняющихся от восполнения численности населения в стране, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, уплата данного налога, если закон примут, и он вступит в силу, будет возложена на всех граждан нашей страны, в возрасте от 21 до 58 лет:

1,5 процента от доходов государство станет взимать с граждан, которые вовсе не имеют детей;

1 процент — с особ, имеющих одного ребенка;

0,5 процента — с лиц, успевших «завести» двоих детей.

Впрочем, есть и некоторые исключения:

«демографический сбор» не заплатят лица, имеющие троих или более детей;

останутся при своих деньгах особы, страдающие бесплодием или нарушением репродуктивной функции, которые делают невозможным процессы материнства/родительства (потребуют подтверждать раз в 24 месяца);

не внесут очередного побора в казну государства те украинцы, которые имеют статус особ с инвалидностью 1 группы.

Ранее мы писали о том, что в ГНС называли условия, при которых пенсионеры могут не уплачивать земельный налог.