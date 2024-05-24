О том, что на прошлой неделе РФ подтянула подразделения «африканского корпуса» в дополнение к регулярным силам армии Путина и формированиям «Шторм-Z», стремясь усилить наступательные действия в окрестностях Волчанска на севере Харьковщины, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военная разведка Британии уточняет — так называемый «африканский корпус», подчиненный оборонному ведомству страны-агрессора, был создан в декабре прошлого года, и состоит из более, чем 2 000 солдат и офицеров регулярной армии, включая опытных наемников, ранее служивших в террористической группировке ЧВК «Вагнера» (переброшен к границе Украины в конце апреля 2024 года). Отмечается, что данное «сборное» формирование, могло получить дополнительный боевой опыт, воюя в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.

Аналитики Минобороны Великобритании акцентировали на высоких потерях оккупантов:

Весьма вероятно, что РФ пытается усилить свою войну против Украины за счет ресурсов, ранее отведенных Африке.

Ранее мы писали о том, что Сырский рассказывал о ситуации на Харьковщине 23 мая.