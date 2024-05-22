Глава оборонного комитета Бундестага, которая является одной из самых активных в ФРГ адвокатов поддержки Украины, заявила, что Париж должен ускорить передачу оружия Киеву, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Politiсo.

Штрак-Циммерманн заявила, что Польша и Германия делают для Украины очень много, в отличие от Франции, которая делает очень мало. Чиновница подчеркнула, что украинцы имеют ограниченное время, поэтому военная помощь должна поступать в страну быстрее.

Чиновница призвала Париж не только выступать с сильными речами, но и подкреплять свои слова конкретными действиями. По всей видимости, ее высказывания касаются предложения французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных военных в Украину и его программной речи.

Напомним, глава правительства ФРГ Олаф Шольц выступил против идеи НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины. Канцлер считает, что такие действия Альянса втянут Германию в войну.