О том, какие экономические потери и сокращение объемов поступлений в госбюджет Украины спровоцирует активизация ракетных атак РФ, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее о главы Министерства финансов Украины Сергея Марченко в эфире YouTube-канале «Громадське радіо».

По словам Марченко, Минэкономики и банку-регулятору (НБУ) пришлось вынужденно пересмотреть прогнозирование, касающееся динамики роста ВВП (внутреннего валового продукта — общая рыночная стоимость произведенных товаров/оказанных услуг для конечного потребителя в стране). В частности, правительственные аналитики полагают — ущерб, в том числе и от атак РФ на энергосистему составит не менее 1 процента от ВВП (предварительное прогнозирование показывало падение с 3,6 процента до 3 процентов).

Кроме того, вышеописанная тенденция также скажется на показателях и регулярности поступлений в госбюджет, поскольку перманентные перебои в энергоснабжении негативно отразятся на стабильности функционирования бизнес-сферы, «и, конечно, хотелось бы минимизировать это влияние».

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