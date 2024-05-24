О том, что агенты сопротивления, интегрированные в различные подразделения российско оккупационных войск сообщают, — их командование начало эвакуационные мероприятия, касающиеся вывоза части личного состава подальше из Джанкоя, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал крымских партизан «АТЕШ».

Помимо передислокации подразделений, РФ начала одновременное, весьма активное восстановление и, судя по всему, модернизацию авиабаз в глубине Крымского полуострова, таких как, — «Кировское» (под Феодосией) и «Багерово» (под Керчью).

Впрочем, по мнению «АТЕШ», вопреки всем вышеописанным усилиям, захватчики не смогут в краткосрочной перспективе соорудить закрытые капониры для своей боевой авиации, поскольку не готовы к проведению сложных технологических процессов, высокой стоимости подобного строительства и существенным временным затратам.

Таким образом, эти действия армии Путина указывают на одно — захватчики стремятся рассредоточить свой личный состав и технику в Крыму, ожидая новых успешных атак Сил Обороны нашей страны.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» рассказывали, почему оккупантам не удается вывезти ликвидированную технику из Крыма.