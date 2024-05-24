О том, что для осуществления штурмов этого города на Донетчине, захватчики привлекли все подконтрольные силы и средства, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную начальником пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олегом Калашниковым, и опубликованную в «Эспрессо».

По словам Калашникова, на Донетчине не прекращаются ожесточенные бои — «освободители» пытаются прорваться через позиции Сил Обороны практически по всей линии фронта, однако сейчас сконцентрировали усилия у Клещеевки и Андреевки.

Также, «вторая армия мира» продолжает пытаться захватить Часов Яр, и не просто штурмует город, а уничтожает, постоянно сбрасывая корректируемые/управляемые авиабомбы (КАБы). В частности, путинские войска привлекли всевозможные ресурсы, как с целью нанесения максимального огневого поражения, так и для проведения штурмовых действий механизированными наземными силами.

Фото — deepstatemap.live

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