О том, что после серии арестов функционеров российского оборонного ведомства, идентично обвиняемых в коррупционных действиях, возможно возрастание такой динамики в краткосрочной перспективе, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В частности, два дня назад, 23 мая, появилась предсказуемая информация — замначальника генштаба РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали по подозрению в получении взятки в довольно крупном размере, предъявив обвинение согласно части 6 статьи 290 «Уголовного кодекса РФ».

Все вышеописанное случилось на фоне недавнего ряда арестов прочих высокопоставленных чиновников МО РФ, также подозреваемых в хищениях средств, — речь идет о замглавы министра обороны Тимуре Иванове и начальнике кадрового управления Юрие Кузнецове. Все указанные задержания произошли после того, как 12 мая, Сергея Шойгу сместили с поста главы МО РФ.

Аналитики военной разведки Британии раскрыли тенденцию, и обещают ее продолжение — до Шамарина, эту должность занимал генерал-полковник Халил Арсланов, позднее тоже привлеченный к ответственности за коррупцию (в 2020 году).

Ранее мы писали о том, что британская разведка объясняла, почему РФ вынуждена бросить на штурм Волчанска «африканский корпус».