О том, почему такие украинцы фактически обязаны платить страховые взносы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Ровенской области.

Как стало известно, иногда для назначения пенсионного пособия простого достижения 60-летнего возраста недостаточно, поскольку не «скопилось» достаточного объема трудового/страхового стажа (сейчас — 31 год, как для мужчин, так и для женщин).

Таким образом, чтобы «заработать» требуемое количество стажа в 60 лет, следует не прекращать отчисления страховых взносов в ПФУ на добровольной основе. Однако, при этом есть несколько обязательных условий:

в Госреестре общеобязательного государственного соцстрахования содержится информация о такой особе;

особа официально не вышла на пенсию.

Следует отметить — потенциальный пенсионер сможет рассчитывать на учет полного месяца трудового/страхового стажа, если будет вносить в ПФУ за каждый идентичный период не менее 22 процентов от «минималки», то есть 1 760 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Раде ввели новые ограничения при назначении пенсионного пособия.