О том, что польские власти рассматривают возможность введения ограничений в предоставлении «льгот» (социальной поддержки) гражданам Украины, уклоняющимся от мобилизации в этой стране, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное главой Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, прозвучавшее в интервью для The Guardian.

По словам Сикорского, Киеву лишь следует сказать Варшаве, чего он хочет, и Польша сделает все необходимое с украинскими гражданами.

В частности, глава польского внешнеполитического ведомства не верит, в то, что человек может располагать правом на получение социального обеспечения «за то, что он уклоняется от призыва», поскольку украинцы, сражающиеся сейчас на фронте, «также имеют права человека».

Кроме того, Сикорский предупредил — любой формат сокращения социальной помощи для украинцев, уклоняющихся от мобилизации, должен быть общеевропейским, иначе избегающие призыва в ВСУ станут искать идентичные льготы по всем странам Европы.

Ранее мы писали о том, что в МИД Польши называли возможную депортацию украинских военнообязанных «этически неоднозначной».