О том, что согласно прогнозированию военной разведки, Украина вскоре сможет полноценно господствовать в водах Черного моря, благодаря разработке новых типов беспилотных морских катеров, и обычные боевые корабли Черноморского флота РФ станут бесполезны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, прозвучавшее на одноименном YouTube-канале.

По словам Буданова, украинские морские беспилотники продолжат совершенствоваться и далее, в том числе, и посредством установки вооружения, способного поражать как надводные, так и воздушные цели. В частности, прямо сейчас беспилотные системы проходят модернизацию, основанную на инновационных технологиях, что, в ближайшей перспективе, сможет гарантировать «полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями».

Глава ГУР Минобороны подчеркнул, что дело касается как закрытых, так и полузакрытых акваторий, в частности, Черного, Средиземного и аналогичных морей.

Также Буданов напомнил:

Треть уничтоженного боевого потенциала Черноморского флота России — это максимально приличный показатель.

Ранее мы писали о том, что у Буданова заявляли — ГУР владеет информацией о бункерах Путина.