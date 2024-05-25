О том, что партизаны снова осуществили проведение разведывательных мероприятий у места дислокации военных объектов в окрестностях мыса Фиолент под Севастополем, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал «АТЕШ».

В период разведки, агенты зафиксировали места расположения вышек радиорелейной связи, у которых отмечен процесс развертывания комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы), принадлежащих 475 отдельному Центру РЭБ Черноморского флота РФ (ЧФ РФ).

В соответствии с имеющейся информаций, вышеописанная точка также является пунктом боевого дежурства зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Следует отметить, что наблюдение за действиями оккупантов не прекращается, и все собранные сведения в экстренном порядке будут переданы «людям, которые точно знают, что с ними делать».

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» объясняли, о чем свидетельствует переброска подразделений и техники РФ из Джанкоя.