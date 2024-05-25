О том, какое мнение сложилось у главы комитета Бундестага, отвечающего за дела Европы Антона Хофрайтера, касательно препятствования Украине в осуществлении атак на территорию России оружием, предоставленным странами Запада, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания Der Spiegel.

По словам Хофрайтера, подобные запреты неуместны, поскольку дело касается защиты украинского населения. Именно по этой причине, страны-партнеры Киева должны прекратить препятствовать Украине в использовании поставленного оружие для отбития атак истребителей ВКС РФ из российского воздушного пространства.

Кроме того, глава комитета Бундестага отдельно подчеркнул — нормы международного права позволяют атакованной стране поражать военные цели на территории государства-агрессора.

Ранее мы писали о том, как Шольц комментировал дискуссии относительно применения ВСУ западного оружия для ударов по РФ.