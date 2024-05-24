В пятницу, 24 мая, в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Португалии Луисом Монтенегро немецкий канцлер назвал ситуацию в Украине непростой и призвал союзников приложить все усилия для помощи Киеву в усилении ПВО и восстановлении энергетических объектов.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Политика попросили прокомментировать дискуссии в Альянсе относительно применения Силами обороны Украины западного оружия для ударов по объектам Российской Федерации.

Шольц заявил, что он не хочет спекулировать на этой теме, напомнив, что НАТО имеет четкие правила. По всей видимости, глава правительства ФРГ намекнул на то, что страны Альянса не должны быть втянуты в конфронтацию с государством-террористом.

Ранее СМИ заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен призывает президента Джо Байдена разрешить ВСУ бить западным оружием по объектам на территории РФ.