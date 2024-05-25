О том, есть ли изменения в боевой обстановке вокруг Волчанска и в самом городе, пишет «НБН», ссылаясь на пояснения депутата Харьковского районного совета Богдана Ткачука, прозвучавшем в видеоматериале, обнародованном Telegram-каналом «Киев-24».

По словам Ткачука, в Волчанске не утихают ожесточенные бои вдоль реки Волчья, при этом, и северная часть данного населенного пункта либо полностью захвачена «освободителями», либо перешла в так называемую «серую зону» (неконтролируемую никем).

Кроме того, народный избранник подчеркнул — путинские войска попытались форсировать водную преграду, однако пока это им удалось осуществить свои намерения, поскольку защитники интенсивно контратакуют, удерживая линию обороны вопреки тяжелейшим боям.

Также, жилые кварталы Волчанска оккупанты упорно разрушают, что является давно известной тактикой российских захватчиков — «уничтожить, снести, а потом, по выжженной территории, продвигаться дальше».

Ранее мы писали о том, как Зеленский едко комментировал наплевательское отношение Путина к потерям своей армии на Харьковщине.