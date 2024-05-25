О том, что на левобережье Днепра (Херсонщина), украинским морским пехотинцам удалось несколько улучшить собственное тактическое положение, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ОК «Юг» Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, если выбрать Приднепровское направление, то есть Херсонскую область, у морпехов есть определенная доля успеху — тактическое положение на левом берегу Днепра немного улучшилось, что предоставляет Силам Обороны некоторое достаточное преимущество. Однако, без отправки в бой дополнительных сил и средств со стороны ВСУ, ситуация сохраняется паритетной (равной).

Также, при попытках осуществить атаки на позиции ВСУ вчерашним вечером, российско-оккупационная армия потеряла, приблизительно, 80 солдат, из которых 50 процентов — погибшими: речь идет о трех штурмах на Приднепровском участке фронта — у Крынок, и еще двух — на Ореховском направлении.

Фото — deepstatemap.live

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