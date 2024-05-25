О том, что в течение последних 24 часов, «второй армии мира» удалось продвинуться в окрестностях нескольких населенных пунктов на Донетчине, пишет «НБН», ссылаясь на картографические данные, опубликованные аналитическим центром DeepState.

В частности, на онлайн-картах можно увидеть некоторое продвижение «освободителей» под Архангельским и Уманским (рядом с Очеретино).

Также армия Путина, по мнению военных аналитиков добилась определенных успехов в районе Клещеевки (окрестности Часового Яра, где оккупанты «увязли» в городских боях).

Идентичная, достаточно непростая ситуация — у Берестового и Красногоровки (Донецкая область).

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что 24 мая Генштаб ВСУ сообщал о потенциальном начале контрнаступления Сил Обороны на Харьковщине.