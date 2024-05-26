О том, как именно действовали вояки государства-террориста этой воскресной ночью, пытаясь провести серию ударов по нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных Сил ВСУ Ильей Евлашем в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, сегодняшняя комбинированная атака прошла в традиционном формате — армия Путина поначалу запустила «Герани-2/Шахеды», а позднее применила «более серьезное оружие», — были зафиксированы пуски ракет Х-101/555 (все сбиты) с бортов стратегических бомбардировщиков, зависших в небе над Саратовской областью (РФ). При этом, захватчики провели одновременную серию запусков аэробаллистических «Кинжалов» с территории Тамбовской области.

Спикер Воздушных Сил ВСУ добавил гиперзвуковые ракеты «Кинжал», были единственными, которые не удалось «приземлить» нашей ПВО, поскольку эти боеприпасы «являются сложными в сбивании и только один комплекс [Patriot] может противостоять им».

Ранее мы писали о том, что Боррель призывал страны Запада ускорить предоставление Украине систем ПВО из-за авиаудара РФ по Харькову.