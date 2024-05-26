О том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг порекомендовал Китаю прекратить военное сотрудничество с Россией, поскольку такие действия поставят под угрозу взаимоотношения Пекина с государствами Запада, пишет «НБН», ссылаясь на материал Die Welt.

По словам Столтенберга, от Китая регулярно звучать заявления о намерениях сохранять хорошие отношения с Западом, однако, одновременно с подобными «месседжами», Пекин не прекращает разжигать войну в Европе [поставками в РФ].

Глава Североатлантического Альянса подчеркнул:

Вы [Китай] не можете иметь и то, и другое.

Кроме того, Столтенберг добавил — в последнее время фиксируется явное увеличение объемов продаж деталей машин, микрочипов и прочих технологий со стороны Китая, которые Россия применяет в производстве ракет, бронетехники и авиации для последующего использования в войне против Украины.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг давал окончательный ответ относительно отправки войск НАТО в Украину.