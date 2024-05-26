О том, что корректируемые/управляемые авиабомбы (КАБы) РФ — одна наиболее серьезных проблем почти на всех участках фронта, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от первого замглавы оборонного ведомства Ивана Гаврилюка в эфире YouTube-канала Минобороны Украины.

По словам Гаврилюка, подразделения защитников страдают от частого использования российской авиацией колоссального количества КАБов: в среднем, в течение одного дня, оккупанты сбрасывают на ВСУ от 100 до 120 таких авиабомб (от 3 000 до 4 000 ежемесячно). В частности, из-за весовой категории подобных боеприпасов — «начинка» занимает от 250 до 500 килограмм, данные авиабомбы представляют высокую степень опасности для личного состава и техники.

«Подавить» авиацию РФ, применяющую вышеописанные бомбы, можно лишь решив очередную проблему — получить от государств-партнеров минимальную численность современных истребителей, от 120 до 130 самолетов, в первую очередь, — F-16, поставка которых регулярно переносится (вторая проблема).

Третья проблема предсказуема — Россия сохранила гигантское преимущество в артиллерийских снарядах: на один такой украинский боеприпас, у армии Путина имеется пять.

Четвертая проблема — критический дефицит средств радиоэлектронной борьбы, позволяющих «заглушить» дроны-камикадзе и «сбить» с цели ракеты РФ.

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