О том, как клиенты финучреждений смогут самостоятельно пересмотреть предустановленные лимиты на перечисления собственных средств, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Национального банка Украины Андрея Пышного, опубликованное изданием NV.

По словам Пышного, каждую банковскую карту не станут ограничивать на входящие, а лишь на исходящие платежи, — если клиент располагает тремя карточками, то сможет осуществить по каждой из них 30 операций по перечислению/ежемесячно (по 100 000 гривен с одного «пластика»), то есть суммарно, — 90 транзакций.

Кроме того, глава НБУ подчеркнул, что вышеописанный лимит не является окончательным, и если доказать банку, что есть необходимость в совершении большего количества транзакций или переводов на большие суммы, то следует обратиться в свое финучреждение с соответствующим запросом.

Пышный акцентировал:

Банк знает своего клиента и может пересмотреть этот лимит.

Ранее мы писали о том, что в НБУ объясняли, почему не намерены смягчать валютные ограничения в ближайшее время.