О том, по какой причине власти государства-террориста решили отменить предстоящие международные Армейские игры, регулярно проводящиеся под эгидой российского оборонного ведомства (с 2015 года), пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков британской военной разведки, Кремль, судя по всему, решил отменить вышеописанные «соревнования», стремясь избежать критики данного мероприятия как неуместного вида деятельности (тривиального) на фоне военного времени.

В частности, Армейские игры отвлекут «военные усилия» от войны против Украины, одновременно продемонстрировав потенциальное сокращение/вероятный отказ от участия в подобных состязаниях других стран, то есть покажут реальное отношение к текущей политике Кремля, «уничтожив» остатки репутации «второй армии мира».

Ранее мы писали о том, что британская разведка прогнозировала усиление кадровых чисток в МО РФ из-за глобальной коррупции.