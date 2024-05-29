О том, к каким малоприятным нововведениям следует готовиться украинцам после вступления в силу вышеописанного документа, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По словам Гетманцева, с июля текущего года, акцизный сбор с бензинов подрастет с 213 до 242 евро/1 000 литров, на дизельное топливо (ДТ) — со 139 до 177 евро/1 000 литров, и на сжиженный газ — с 52 до 55 евро/1 000 литров.

Кроме того, идентичный повышения запланированы до января 2028 года: акцизный сбор с бензинов вырастет до 359/1 000 литров, на ДТ — до 330 евро/1 000 литров, а на сжиженный газ — до 277/1 000 литров.

В информационной карточке законопроекта указано — подобное повышение акцизный сборов на автотопливо до европейского уровня, будет проходить в рамках исполнения директив Европарламента и Евросовета 96/92/ЕС.

Ранее мы писали о том, что эксперт перечислял негативные последствия от предстоящего поднятия акциза на автотопливо.