О том, что в ближайшее время гражданам Украины не нужно будет обращаться в ПФУ и органы соцподдержки населения за оформлением пенсий, субсидий и идентичных типов госпомощи, поскольку все это станет осуществимо в любом отделении финучреждения или посредством онлайн-банкинга, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства социальной политики.

Как стало известно, социальному ведомству удалось согласовать сотрудничество с двумя важнейшими финансовыми структурами — «Ассоциацией украинских банков» и «Независимой ассоциацией банков Украины», что в краткосрочной перспективе откроет возможность к формированию централизованного механизма выплат («Кабинет Банка») определенных видов соцпомощи, благодаря облегчению оформление после предоставления Минсоцполитики данных о гражданах из госреестров.

В частности, вскоре граждане смогут оформить, как напрямую в банках, так и через мобильные приложения или web-порталы финучреждений:

государственную соцпомощь;

пенсионные пособия;

субсидии на оплату «коммуналку»;

прочие льготы/компенсации.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, на какую пенсию можно рассчитывать с зарплатой, в 2 раза выше средней.