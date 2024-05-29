О том, что сегодня, 29 мая, Киев обсуждал, рамках встречи с Еврокомиссией и бельгийским представительством, конкретный перечень соответствующих мероприятий, запланированных на конец июня, то есть дату старта переговоров, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, и опубликованную в «Интерфакс-Украина».

По словам Стефанишиной, буквально в течение нескольких дней, на уровне послов, будет достигнуто соглашение относительно одобрения переговорных рамок для Украины. Предполагается, что задолго до 30 июня состоится первый межправительственный саммит, на котором украинскую сторону представят в Брюсселе.

Кроме того, вице-премьер-министр подчеркнула — на текущий момент сформированы все предпосылки к принятию такого решения, и сейчас не прекращается работа «над конкретной повесткой дня и датами мероприятий», то есть осталось лишь урегулировать ряд организационных вопросов, связанных с фактическим открытием переговоров.

Ранее мы писали о том, что Стефанишина отвечала, будут ли военнообязанных украинцев принудительно возвращать из-за границы.