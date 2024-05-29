О том, как отреагировала на вышеописанные слухи замглавы Министерства обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, прозвучавшую в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Черногоренко, на текущем этапе, разработка подобного функционала не ведется, поскольку нет никаких соответствующих законодательных решений на любых уровнях правительства. В частности, именно по этой причине электронный тип повесток через приложение «Резерв+» пока не рассылаются гражданам. Кроме того, в Минобороны даже не намерены вводить такую отправку повесток, во всяком случае, через «Резерв+».

Также, с 19 июня, военнообязанные граждане, авторизовавшиеся в приложении «Резерв+», смогут сформировать в программе QR-код, содержащий в себе те же данные, что и в стандартном военном билете, и это позволит отвечать на запросы полицейских или пограничников без бумажного варианта документа.

Ранее мы писали о том, что в ТЦК/СП рассказывали, что будет в случае удаления военнообязанным приложения «Резерв+» после регистрации.