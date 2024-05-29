О том, что бойцы ВСУ продолжают удерживать под контролем большую часть Волчанска (север Харьковщины), однако «вторая армия мира» интенсивными воздушными ударами стремится полностью уничтожить город, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назара Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, в последние дни «освободители» начали сочетать тактику наземных штурмов с нанесением авиаударов, таким образом пытаясь добиться какого-либо успеха в Волчанске. Кроме того, захватчики регулярно применяют по этому городу тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Солнцепек», стараясь сравнять с землей объекты гражданской инфраструктуры термобарическими боеприпасами.

Кроме того, российские войска, в период таких наступлений, пытается прорваться сквозь оборонную линию ВСУ, бросая в атаки штурмовые подразделения, поддерживаемые легкобронированной техникой, гольф-карами и багги.

Фото — deepstatemap.live

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