О том, что на текущем этапе данный план выполнен лишь 34 процента от необходимого показателя, и по этой причине гауляйтер Крыма Сергей Аксенов вынужденно созвал силовиков на соответствующее совещание, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, так называемый «глава» полуострова, приказал подконтрольным силовикам ужесточить мобилизационные мероприятия, расширив вербовку местного населения, таким образом попросту отправив граждан на «смерть в войне Владимира Путина».

Следует отметить, что текущая война против Украины не обрела популярности среди местных жителей, которые явно не желают стать жертвами болезненных амбиций российского диктатора и его приспешников, то есть, — воевать против родной страны.

В итоге, россияне намерены усилить репрессии и принуждение касательно жителей Крымского полуострова ради выполнения вышеуказанной кампании Кремля.

Ранее мы писали о том, что «кадыровцы» начали использовать помещения ЗАЭС в качестве стрельбищ.