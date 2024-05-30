О том, что после некоторой паузы, российско-оккупационная армия снова начала интенсивно штурмовать данный остров, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, в течение последних 24 часов, зафиксировано не менее 19 попыток вражеских штурмов, «что довольно много»: 12 — на Ореховском участке фронта (у нескольких населенных пунктов), большая часть — под Старомайорским, и 7 — на левобережье Днепра (у острова Нестрыга и Крынок).

Спикер ОК «Юг» уверен — такое обострение боевой обстановки на линии боевого соприкосновения спровоцировано подготовкой к швейцарскому Глобальному саммиту мира, запланированному на 15-16 июня, — для россиян это традиционный способ повлиять на геополитику.

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в Херсонском облсовете заявляли о тотальном грабеже жителей левобережья оккупантами.