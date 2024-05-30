О том, что сотрудники так называемого «Приморского районного отделения Мариупольского ГУ МВД ДНР» недавно не справились с алкогольной интоксикацией, судя по всему, вызванной «правильным» составом водки, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал «АТЕШ».

Как стало известно, вследствие депрессивных настроений в российско-оккупационных войсках, вызванных колоссальными потерями в «живой силе», а также постоянными страхами «прилетов» со стороны ВСУ, «освободители» стали все усерднее принимать внутрь алкогольные напитки, преимущественно, изготовленные на местных мощностях. Обычно, подобные «презенты» оккупантам передают как «гуманитарную помощь».

В частности, благодаря такой искренней любви россиян к водке, «АТЕШ» удалось несколько сократить популяцию захватчиков в Мариуполе — речь идет минимум о 4 «хороших русских», включая несколько офицеров.

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» показывали места новой дислокации РЭБ и С-400 «Триумф» под Севастополем.