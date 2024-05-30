О том, что подобные изменения затрагивают абсолютно всех военнообязанных украинских мужчин определенного возраста, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства обороны Украины.

В первую очередь, следует отметить — правительство снизило граничный призывной возраст мужчин с 27 лет, тем самым обязав украинцев до 25 лет обновить персональные учетные данные вышеописанными способами. Таким образом, в соответствии с обновленным законом о мобилизации, всем военнообязанным, в возрасте от 18 до 60 лет, необходимо скорректировать информацию о себе, на что дается срок лишь до 16 июля текущего года.

Осуществить эти требования государства, можно посредством мобильного госприложения «Резерв+», как уже писалось, или лично в Территориальных центрах комплектации и соцподдержки (ТЦК/СП) или Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Ранее мы писали о том, что у Умерова отвечали, планируют ли рассылать электронные повестки через приложение «Резерв+».