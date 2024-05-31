О том, что на днях количественные потери «освободителей» на войне против Украины достигли показателя в 500 000 человек, а также чем это спровоцировано, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии отмечают — на протяжении текущего года, динамика российских потерь остается на весьма высоком уровне. В частности, в этом месяце, усредненная цифра потерь в личном составе путинской армии, установилась на отметке в 1 200 человек/ежесуточно, что является колоссальным показателем, учитывая все время, прошедшее с момента полномасштабного вторжения в Украину.

В Минобороны Великобритании полагают — такая тенденция, судя по всему, вызвана не только новым этапом наступления РФ на всех направлениях фронта, но, и, вполне вероятно, тем, что большая часть российских подразделений проходит исключительно ограниченную военную подготовку, то есть не способна проводить сложные операции.

Ранее мы писали о том, что британская разведка объясняла причины очередного переноса Армейских игр в России.