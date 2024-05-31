О том, что власти соседнего государства не против оказать помощь в подготовке специфического украинского военного подразделения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное руководителем МИД Польши Радославом Сикорским в период проведения 2-дневного саммита глав внешнеполитических ведомств членов НАТО, и опубликованное WNP.PL.

По словам Сикорского, Варшава успела рассмотреть недавний запрос Киева, касательно предполагаемого обучения наших военных, однако пришла к выводу — будет безопаснее и результативнее подготовить вышеописанное формирование из украинцев, оставшихся в Польше.

В частности, речь идет о гражданах Украины, подлежащих призыву в ВСУ, и «это будет более эффективный способ помочь Украине».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сикорский высказался о готовности Польши ограничить соцподдержку военнообязанных украинцев.