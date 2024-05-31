О том, что внедренный агент крымского движения сопротивления, являющийся военнослужащим 27 авиадивизии страны-агрессора проинформировал — РФ начала восстанавливать аэропорт «Заводское» под Симферополем, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал «АТЕШ».

Как стало известно, захватчики осуществляют работы на взлетно-посадочных полосах «Заводского», не забывая ремонтировать здания и перебрасывать военную технику и «живую силу» поближе к аэропорту, расположенного по координатам — 44.91882/34.06627

Кроме того, вследствие положительной динамики разрушений военных объектов России в Крыму, «освободители» экстренно пытаются «реанимировать» заброшенные локации (авиабазы), такие, как аэродромы «Кировское» (под Феодосией) и «Багерово» (под Керчью).

Фото — t.me/s/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» поясняли, о чем свидетельствует переброска подразделений и техники РФ из Джанкоя.