О том, что подобное сомнительное решение, оккупанты приняли в День защиты детей и о внедрении этого «предложения» позаботится местный гауляйтер, так называемый «министр» образования Ольга Колударова, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

По словам Колударовой, являющейся открытой коллаборационисткой, указанная униформа, якобы станет выделять «скромность» ребенка, и одновременно поспособствует «улучшению качества обучения». Впрочем, какую именно форму пошьют «освободители», пока мало известно.

Кроме того, почему униформа должна положительно повлиять на успешность обучения, Колударова объяснить не смогла.

В ЦНС добавили — введение идентичной одежды оккупантами, призвано лишить детей уникальности и индивидуальности, и вернуть к старой, фактически «советской уравниловке», таким образом восстановив тоталитарный режим Кремля на оккупированных территориях, и сделав «всех равными, чтобы иметь полный контроль над обществом и его гражданами».

Ранее мы писали о том, что Аксенов полностью провалил мобилизацию на временно оккупированном Крымском полуострове.