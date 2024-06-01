О том, что путинские войска не в состоянии осуществить планы по прорыву оборонной линии ВСУ на Харьковском направлении, и Украина, в итоге, вполне сможет победить РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованное «Радіо Свобода».

По словам Столтенберга, недавняя встреча (саммит) с главами МИД стран-партнеров, придала ему несколько больше уверенности в том, что союзники по Североатлантическому Альянсу продолжат оказывать поддержку Киеву, чтобы он победил, и полностью остановил российских захватчиков.

Генсек НАТО добавил, что вопреки непредсказуемости войн по своей сути, то, что увидел Альянс сейчас, явно свидетельствует об одном, — «Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва», и, похоже, не перейдет ко второму этапу наступления на Харьков. Кроме того, «освободители» не достигли каких-либо значительных территориальных достижений на Харьковщине, однако вынужденно заплатили весьма высокую цену за мелкие «успехи» [продвинулись на 10 км от границы].

Столтенберг резюмировал:

А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина может победить.

Ранее мы писали о том, что в Белом доме указывали на провал «блицкрига» РФ на Харьковщине, разрешив удары американским оружием по российской территории у приграничья Сумщины.