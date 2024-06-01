О том, что партизаны крымского движения сопротивления зафиксировали одну из российских мобильно-огневых групп в Симферополе, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, обнародованный в Telegram-канале «АТЕШ».

Как можно рассмотреть, оккупанты стремятся максимально подготовиться к сбитию украинских ударных беспилотников, потому интенсивно перевозят автоматические пушки, игнорируя маскировку.

При этом, «освободители» не догадываются, что благодаря партизанам «АТЕШ», их оружие и техника может выйти из строя в самый неожиданный момент.

Крымское движение сопротивления настоятельно рекомендует каждому «хорошему русскому» задуматься об оперативном выезде с территории Украины, поскольку «выжить не удастся никому, кто вовремя не вернется на родные болота».

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» показали, в какой части Крыма РФ активно восстанавливает заброшенные авиабазы.