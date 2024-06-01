О том, что предсубботней ночью на Днепропетровщине работали силы и средства ПВО, результативно «приземлившие» российские ракеты и «Герани-2/Шахеды», однако все же зафиксирован ряд попаданий в объекты гражданской и энергетической структуры, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, в результате ночной вражеской комбинированной атаки, зафиксировано несколько пожаров, и, к счастью, обошлось без жертв или пострадавших.

Однако, с вечером пятницы, «вторая армия мира» обстреляла Никополь из артиллерии, повторив идентичные удары субботним утром, а также направив на этот город и Покровскую общину дроны-камикадзе. Вследствие военного преступления армии государства-террориста, ранения получили 4 человека, включая 7-летнюю девочку, 69-летнего мужчину и двух женщин, в возрасте 74 и 68 лет. Пострадавшим оказана вся необходимая медпомощь.

Глава ОВА добавил — обстрелом повреждены автобус, 2-этажное здание, выведенное их эксплуатации, частное домовладение и хозпостройка.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее мы писали о том, что Галущенко называл регионы, на энергообъекты в которых была направлена ночная атака РФ.