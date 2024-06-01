О том, каким пенсионерам не позволяется в самостоятельном порядке останавливать выбор на банке, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ (Пенсионный фонд Украины).

В частности, исключение из вышеописанных правил касается пенсионеров, являющихся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), получившими данный статус до 24 февраля 2022 года — выплаты этой категории осуществляются исключительно посредством государственного «Ощадбанка».

Кроме того, для успеха в процессе перечисления средств на карточку необходимо, чтобы она подпадала под два нижеуказанных критерия:

действующий счет предназначен для зачисления лишь пенсионных/социальных выплат;

счет остается открытым/активным.

Следует отметить, что полный перечень всех банков Украины, в которые ПФУ переводит пенсионные пособия, доступен по гиперссылке.

Ранее мы писали о том, что Минсоцполитики анонсировало возможность оформления пенсий и соцпомощи посредством банков.