О том, что в Украине следует вернуть прогрессивную шкалу налогообложения физлиц, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева, прозвучавшее на YouTube-канале «Центр економічної стратегії».

По словам Гетманцева, подобное «воскрешение» устаревшего прогрессивного типа налогообложения соответствует текущим интересам не только государства в отдельности, но и социума в целом, поскольку является «более справедливым». По мнению чиновника, такое «нововведение» позволит учитывать экономическую ценность от «гривны в низком доходе и гривны в высоком доходе».

Глава профильного парламентского комитета добавил, что постоянные намерения «все упростить до уровня подушной подати» — достаточно болезненны для населения, однако на самом деле, «прогрессия — это благо», так как принуждает граждан к подсчету своих доходов, одновременно заставляя «декларировать и финансовую историю», и все это, — «справедливо».

Ранее мы писали о том, что Гетманцев раскрывал детали многоэтапного повышения акциза на автотопливо.