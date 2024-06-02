О том, как глава американского оборонного ведомства (Пентагон) Ллойд Остин прокомментировал вероятность военного конфликта между США и КНР, пишет «НБН», ссылаясь на материал Associated Press.

По словам Остина, война с Китаем не является неизбежной или неотвратимой, вопреки стремительной эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, глава Пентагона подчеркнул приоритетность и важность восстановления диалога между ним и его китайским коллегой, что позволит избежать каких-либо критических «просчетов и недоразумений».

Кроме того, Остин добавил, что пока США и Китай «разговаривают», существует отрытая возможность определиться с урегулированием беспокоящих вопросов, тем самым установив «предохранители», исключающие ошибки и недосказанности, из-за которых ситуация может «выйти из-под контроля».

Ранее мы писали о том, что в Белом доме указывали на провал «блицкрига» РФ на Харьковщине, разрешив удары оружием США в приграничье Сумщины.