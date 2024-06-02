О том, какое влияние данная результативная атака Украины на керченскую паромную переправу окажет на логистический потенциал армии Путина, дислоцирующейся в Крыму, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Дмитрия Плетенчука, опубликованное «Эспрессо».

По словам Плетенчука, указанная переправа являлась фактически ключевой логистической ветвью, позволяющей снабжать группировку ВС РФ, размещенной на полуострове, и, соответственно, идентичного формирования «второй армии мира», задействованной на Таврическом направлении. В частности, российские войска использовали паромы для переброски тяжелой техники, личного состава и железнодорожных вагонов, и атака Украине несколько ослабит вражеские возможности, однако не в краткосрочной, а скорее долгосрочной перспективе.

Спикер ОК «Юг» акцентировал:

Со временем, конечно, когда будут истощены те запасы, которые уже есть в Крыму, — это должно сказаться и на линии боевого столкновения.

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» показывали, в какой части Крыма оккупанты интенсивно восстанавливают заброшенные авиабазы.