О том, что пожарным пришлось ликвидировать масштабное возгорание, спровоцированное падением обломков «приземленных» вражеских беспилотников в Николаевской области, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал ГСЧС Николаева.
Как стало известно, части «Гераней-2/Шахедов» упали на территорию Куцурубской общины в Николаевском районе, вследствие чего загорелись складские помещения промышленного агропредприятия.
Около 9 часов утра воскресенья, возгорание, охватившее площадь в 1,5 квадратного километра, было полностью локализировано, а потом и ликвидировано десятью пожарными с приданными двумя единицами техники. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» демонстрировали, как оккупанты готовятся к ответным украинским ударам по Крыму.
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