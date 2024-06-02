О том, что пожарным пришлось ликвидировать масштабное возгорание, спровоцированное падением обломков «приземленных» вражеских беспилотников в Николаевской области, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал ГСЧС Николаева.

Как стало известно, части «Гераней-2/Шахедов» упали на территорию Куцурубской общины в Николаевском районе, вследствие чего загорелись складские помещения промышленного агропредприятия.

Около 9 часов утра воскресенья, возгорание, охватившее площадь в 1,5 квадратного километра, было полностью локализировано, а потом и ликвидировано десятью пожарными с приданными двумя единицами техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото — t.me/dsns_mykolaiv

Фото — t.me/dsns_mykolaiv

Фото — t.me/dsns_mykolaiv

Фото — t.me/dsns_mykolaiv

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» демонстрировали, как оккупанты готовятся к ответным украинским ударам по Крыму.