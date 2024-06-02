О том, что бойцами Сил Обороны пока не фиксируется активизация «второй армии мира» по направлению к Золочеву (населенный пункт располагается в 40 километрах от Харькова и в 25 километрах от российской границы), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером оперативно-тактической группировки войск (ОСГВ) «Харьков» Юрием Повхой в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Повха, военные основываются исключительно на фактах, и на данный момент могут подтвердить — никакой интенсификации «освободителей» на Золочевском направлении не наблюдается. Кроме того, ВСУ всегда начеку, и ожидают любых потенциальных действий врага по всем направлениям фронта на Харьковщине.

Кроме того, по состоянию на утро воскресенья, 2 июня, боестолкновения на Харьковском направлении не прекращаются у Волчанска и Старицы: здесь потери путинских войск, только в течение суток, достигли 115 человек, как ранеными, так и убитыми.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, как Столтенберг комментировал «успешность» российского наступления на Харьковщине.