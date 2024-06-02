О том, в каких ситуациях информацию о стаже, внесенную в э-трудовую, следует подкреплять сведениями из отсканированного военного билета, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-профиле Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Ключевой документ, подтверждающий официальный стаж трудоустройства до 1 января 2004 года — бумажная версия трудовой книжки, а записи в нее, касающиеся прохождения срочной военной службы, вносятся на основании данных, указанных в военном билете.

Таким образом, если в ранее в трудовую книжку (на основании которой был сформирован электронный вариант) была внесена соответствующая запись, включающая номер военного билета и дату его выдачи, делать повторную сканированную копию военного билета, и добавлять его в э-трудовую — не нужно. При обратной ситуации, сканирование всей указанной информации из военного билета — обязательно.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине показывали, как граждане смогут «докупить» стаж для назначения пенсии.