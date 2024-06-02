О том, где в это воскресенье не станут ограничивать бытовых потребителей в электроснабжении, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Facebook-профиле «Укрэнерго».

Как стало известно, аварийные/экстренные графики отключения электричества, сегодня, 2 июня, задействуют с 9 часов утра. Подобные ограничения не прекратятся на протяжении суток, и затронут как промышленных, так и бытовых потребителей почти всей Украины, за исключением Волынской, Закарпатской и Львовской областей.

Причина, спровоцировавшая такие отключения — дестабилизация ситуации в энергосистеме, вызванная российскими обстрелами объектов электрогенерации.

Ранее мы писали о том, что эксперт объяснял «бестолковость» июньского поднятия тарифов на электричество.