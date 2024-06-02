О том, какую долю этого важного населенного пункта Харьковщины успешно удерживают защитники Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назаром Волошиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, не менее 70 процентов результативно контролируются украинскими военными, то есть лишь около трети (30 процентов) Волчанска остается «в руках» армии Путина.

Спикер «Хортицы» добавил, что как в самом Волчанске, так и в пригородных районах не прекращаются ожесточенные столкновения с захватчиками, поскольку «освободители» не бросают бесперспективных попыток «продвинуться или закрепиться», используя тактику малых штурмовых групп.

Волошин подчеркнул — бойцы Сил Обороны делают все, чтобы не позволить российской армии закрепиться и держат «хороших русских» под интенсивным огневым контролем, в частности, у реки Волчья, не давая оккупантам перейти на другой берег.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в ОСГВ «Харьков» отвечали, сохраняется ли угроза наступления РФ на Золочев.