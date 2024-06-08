О том, что именно спрогнозировал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на так называемую «политическую осень», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Укринформа».

По словам Кулебы, украинцам следует немного подождать, и пережить текущее лето, отличающееся нахождением страны «в точке очень заниженных ожиданий». Однако, как бы парадоксально, и даже негативно, не прозвучало такое утверждение Кулебы, он полностью уверен — взамен результаты, полученные Украиной, позитивно «удивят и украинцев, и людей за рубежом».

Глава МИД добавил: на данный момент необходимо сохранять единство нации, вопреки любым попыткам РФ по его подрыву, а также не забывать — нужно «вместе тяжело работать на победу, и не терять надежды».

Ранее мы писали о том, что Кулеба рассказывал, как РФ пытается сорвать проведение Глобального саммита мира.