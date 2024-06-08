О том, что ВСУ успешно отбили у «освободителей» отдельно взятые районы Волчанска (Харьковщина), пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал Bild.

В середине прошлого месяца, «вторая армия мира» заняла северную часть города Волчанск и некоторые центральные кварталы.

Однако, в течение последних дней, Силы Обороны «зачистили» от оккупантов центр города. При этом, российские военкоры жалуются — подразделения ВС РФ в Волчанске фактически окружены и отрезаны.

Впрочем, хотя захватчики и начали активно отступать, они не прекращают бить по потерянным районам Волчанска, как сбрасывая авиабомбы, так и осуществляя обстрелы ракетами и средствами артиллерии.

Фото — t.me/BILD_Russian

Фото — t.me/BILD_Russian

Ранее мы писали о том, что неделю назад в ВСУ рассказывали о ситуации в Волчанске, назвав процент территории города, захваченный РФ.