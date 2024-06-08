О том, что вышеописанное касается именно гражданских, а не военных ВУЗов, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, местные гауляйтеры пообещали кремлевской верхушке оперативно организовать указанные кафедры, то есть «со дня на день». При этом, процесс обучения будет проходить в рамках сокращенной программы, а выпускники курса получат «хорошие должности» по контрактному договору с Минобороны страны-агрессора.

Кроме того, в идентичных ВУЗах так называемых «молодых республик» [речь о «ДНР/ЛНР»], захваченных путинскими войсками, «власти» намерены ввести обязательные предметы по управлению беспилотниками, таким образом опровергая заявления Путина о «демилитаризации».

Ранее мы писали о том, что школьников на оккупированной Донетчине гауляйтеры обяжут носить униформу для «улучшения» обучения.