О том, что на левом берегу Днепра в Херсонской области не прекращается ежедневная контрбатарейная работа, включая и регулярное отражение штурмов российско-оккупационных войск, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Сил обороны Юга.

Как стало известно, вопреки усиленным действиям армии Путина, касающимся «выдавливания» подразделений ВСУ с занятых плацдармов в районе населенного пункта Крынки на левобережье Херсонщины, оккупантам не удалось достичь поставленных целей: все безуспешные штурмы захватчиков отбиты бойцами Сил Обороны. Таким образом, защитники продолжают осуществлять комплексные мероприятия относительно удержания позиций у Крынок.

Однако, «освободители» давят на позиции ВСУ артобстрелами, наносят авиаудары, а также применяют немалое количество ударных беспилотников разнообразных типов, одновременно не прекращая ведение аэроразведки.

Фото — deepstatemap.live

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